ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 11 يناير.
وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم
النائب العام يقر إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي
الصالة الجديدة بمطار الأمير نايف ستستوعب أكثر من 700 ألف مسافر سنويًا
الإطاحة بـ 3 مقيمين لإطلاقهم النار في الهواء بإحدى المناسبات بالرياض
الأمن السيبراني يصدر تحذيرًا عالي الخطورة يتعلق بمنتجات لينوفو
تدشين شركة سعودية جديدة للتعدين بقيمة 3 مليارات دولار
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار
5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات
بإجمالي 38 مليار دولار .. انتهاء الطرح الأول للسندات الدولية في 2023
الموارد البشرية: منصة الدعم والحماية تواصل استقبال الشكاوى المالية