موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين صنع في مكة والمدينة يعكس الهوية الصناعية ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية عالميًّا انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 9 يناير.
وفيما يلي أبرز 10 أخبار شهدتها المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية:
ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية
ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
وزير الحج: عودة أعداد الحجاج إلى ما قبل كورونا
تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله الحرام بنسبة 73%
إغلاق حديقة الحيوان بالرياض لمدة 3 أيام
حساب المواطن : البدلات والعلاوات ضمن الدخل المفصح عنه
بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز
الجوازات تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين أقل من 21 عامًا عبر منصة أبشر
جلوبال تايمز: المملكة قوة اقتصادية رئيسية تربط القارات