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موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير

2023-01-10 الساعة 12:06
موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الاثنين 9 يناير.

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