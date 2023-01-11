موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 10 يناير

موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 10 يناير.
الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر
محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022
بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن
مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة
توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس
الحج والعمرة: إلغاء تطبيق اعتمرنا واقتصار الخدمات عبر تطبيق نسك
الداوم في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا الأربعاء والخميس
مجلس الشورى يناقش تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية
إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل من 3 دقائق
50 ألف ريال لمن يدلي بمعلومات عن مفقودة خميس مشيط