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موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 10 يناير

2023-01-11 الساعة 1:27
موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 10 يناير
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 10 يناير.

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