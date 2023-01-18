الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي وظائف إدارية شاغرة في النهدي الطبية أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 17 يناير نتائج مبشرة لفاعلية عسل السدر ضد الخلايا السرطانية والبكتيريا حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا
تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الثلاثاء 17 يناير.
مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي
ولي العهد يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين 4 قطاعات
وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين
وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق
اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض
أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة
تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي
حملة الراجحي للحج: احذروا من أي جهة تشترط رسومًا مالية
توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية.. 4 خطوات للتفعيل
مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية “رجال”