وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق طريق الساحل “جدة – الليث” بمياه الأمطار، بعد هطول أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، مياه الأمطار تغمر طريق الساحل “جدة – الليث”، بعد هطول الأمطار الغزيرة يوم أمس، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.