محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غرق طريق الساحل “جدة – الليث” بمياه الأمطار، بعد هطول أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، مياه الأمطار تغمر طريق الساحل “جدة – الليث”، بعد هطول الأمطار الغزيرة يوم أمس، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.