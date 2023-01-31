Icon

لص المنازل والمرافق العامة في قبضة شرطة الجوف Icon تقلبات جوية تستمر لنهاية الأسبوع والمدني يدعو لتوخي الحذر Icon 3 خطوات للإفصاح عن مكافأة الطالب بـ حساب المواطن Icon تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ 3 مناطق Icon السديس يناقش خطة شؤون الحرمين لشهر رمضان المبارك Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 5 مئوية Icon وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني Icon الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022 Icon الجاسر: إصدار تأشيرة المرور للزيارة تدعم رؤية 2030 Icon عرض مسرحي يكشف هوية الملحن صادق الشاعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
إمكانية إرسال ومشاركة الصور بجودتها الأصلية

ميزة انتظرها الملايين في تحديث واتساب الجديد

2023-01-31 الساعة 9:37
ميزة انتظرها الملايين في تحديث واتساب الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا يخص جودة الصورة وإمكانية تحميلها عبر التطبيق بجودتها الأصلية، وهي ميزة انتظرها الملايين.

الإصدار التجريبي

قال موقع Wabetainfo إن الإصدار التجريبي الجديد من تحديث واتساب القادم، سيحمل الإصدار رقم 2.23.2.11، في حين يتضمن ميزة هامة سيتم إضافتها للتطبيق مع التحديث.

قد يهمّك أيضاً
Img

شروط وضوابط استئجار الدولة للعقار

Img

إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًا إلكترونيًا

وأشارت هذه المصادر إلى أن الميزة الجديدة ستكون في إمكانية إرسال ومشاركة الصور بجودتها الأصلية عبر تطبيق واتساب، دون المساس بجودتها الأصلية عكس ما كان يحدث سابقاً.

جودة الصور

وكان تطبيق واتساب لا يسمح بمشاركة الصور عالية الجودة ذات الحجم الكبير، وبدلاً من ذلك، كان التطبيق يضغط جودة الصور تلقائياً عند إرسالها ومشاركتها، مما يقلل من جودتها.

وأكد المصدر أن الميزة الجديدة سيتم اختبارها أول مرة في الإصدار التجريبي رقم 2.21.15.7 لأندرويد، وسيكون هذا الخيار متاحاً ضمن إعدادات واتساب بين التلقائي أو توفير البيانات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201...

السوق
سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...
مشاهير

سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع...

مشاهير
جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...
السعودية اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تحول الدراسة الحضورية عن...

السعودية اليوم
تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا
تكنولوجيا

تهديدات بمقاضاة تويتر في بريطانيا

تكنولوجيا
وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...
السعودية اليوم

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة...

السعودية اليوم
تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع
آخر الاخبار

تشكيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة المتوقع

آخر الاخبار
حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...
السعودية اليوم

حالة نادرة.. سعود الطبية تنهي معاناة طفلة...

السعودية اليوم
عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...
السعودية اليوم

عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين...

السعودية اليوم