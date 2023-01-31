ميزة انتظرها الملايين في تحديث واتساب الجديد

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يطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا يخص جودة الصورة وإمكانية تحميلها عبر التطبيق بجودتها الأصلية، وهي ميزة انتظرها الملايين.
قال موقع Wabetainfo إن الإصدار التجريبي الجديد من تحديث واتساب القادم، سيحمل الإصدار رقم 2.23.2.11، في حين يتضمن ميزة هامة سيتم إضافتها للتطبيق مع التحديث.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الميزة الجديدة ستكون في إمكانية إرسال ومشاركة الصور بجودتها الأصلية عبر تطبيق واتساب، دون المساس بجودتها الأصلية عكس ما كان يحدث سابقاً.
وكان تطبيق واتساب لا يسمح بمشاركة الصور عالية الجودة ذات الحجم الكبير، وبدلاً من ذلك، كان التطبيق يضغط جودة الصور تلقائياً عند إرسالها ومشاركتها، مما يقلل من جودتها.
وأكد المصدر أن الميزة الجديدة سيتم اختبارها أول مرة في الإصدار التجريبي رقم 2.21.15.7 لأندرويد، وسيكون هذا الخيار متاحاً ضمن إعدادات واتساب بين التلقائي أو توفير البيانات.