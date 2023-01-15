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للمرة الخامسة في مسيرته

ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار 2023

2023-01-15 الساعة 1:26
ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار 2023
المواطن - فريق التحرير

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نجح السائق القطري ناصر العطية، اليوم الأحد، في التتويج بلقب رالي داكار 2023 في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته.

فوز ناصر العطية

وتألق ناصر العطية بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار في الدمام، ليتصدر الترتيب العام مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة.

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ناصر العطية بطل رالي داكار 2023
العطية – المصدر @aawsat_spt

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”، بطل العالم للراليات 9 مرات، وجاء البرازيلي لوكاس مورايس “تويوتا” في المركز الثالث، متأخرا بفارق 1:1.13 ساعة.

 

ناصر العطية
فوز العطية – المصدر @gsaksa

وتوج العطية بلقب رالي داكار 4 مرات من قبل، في أعوام 2011، 2015، 2019 و2022، وواصل تألقه في النسخة الحالية بالسعودية، ليحصد اللقب لخامس مرة اليوم.

ناصر العطية
فوز العطية – المصدر @Dakar_arabic

رقم مميز

وأصبح القطري العطية يحمل ألقابًا في رالي داكار أكثر من أري فاتانن، ويتواجد في المركز الثاني خلف ستيفان بيترهانسل صاحب الـ8 ألقاب.

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