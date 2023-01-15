ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار 2023

نجح السائق القطري ناصر العطية، اليوم الأحد، في التتويج بلقب رالي داكار 2023 في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته.

فوز ناصر العطية

وتألق ناصر العطية بشكل لافت خلال منافسات رالي داكار في الدمام، ليتصدر الترتيب العام مع نهاية المرحلة الـ14 والأخيرة.

وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”، بطل العالم للراليات 9 مرات، وجاء البرازيلي لوكاس مورايس “تويوتا” في المركز الثالث، متأخرا بفارق 1:1.13 ساعة.

وتوج العطية بلقب رالي داكار 4 مرات من قبل، في أعوام 2011، 2015، 2019 و2022، وواصل تألقه في النسخة الحالية بالسعودية، ليحصد اللقب لخامس مرة اليوم.

رقم مميز

وأصبح القطري العطية يحمل ألقابًا في رالي داكار أكثر من أري فاتانن، ويتواجد في المركز الثاني خلف ستيفان بيترهانسل صاحب الـ8 ألقاب.