نتفليكس تفاجئ مشتركيها بإجراء جديد

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أعلنت منصة نتفليكس عن خطط لتغيير طريقة وصول المستخدمين إلى خدماتها، فيما سيمنع التغيير المرتقب المستخدمين من مشاركة حساباتهم مع مشتركين آخرين دون الدفع لقاء الميزة، وذلك لضمان بقاء أرباح الشركة.
وسيتعين على الأشخاص الذين تم ضبط استخدامهم لحسابات أشخاص آخرين إنشاء معلومات تسجيل دخول خاصة بهم.
وقالت نتفليكس: إنه سيكون هناك خيار جديد لإضافة خيار مشاركة مدفوعة، والتي ستسمح بملفات تعريف متعددة ولكن تكلفتها أقل من اشتراك كامل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، .
وأضافت المنصة: “مشاركة الحساب على نطاق واسع تقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار في نتفليكس وتحسينها”.
ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على موعد طرح الميزة.