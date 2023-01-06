نجاة أم وطفلها بمعجزة من حادث سير مروع بموسكو

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نجت امرأة بأعجوبة، كانت تقطع الشارع من ممر مخصص للمشاة برفقة طفلها، من حادث سير مروع في أحد شوارع موسكو مساء أمس الخميس.
ووقع الحادث في شارع سيفاستوبول، نتيجة لاصطدام سيارة من طراز بورش كانت تسير بسرعة عالية في الاتجاه المعاكس بسيارة من طراز “سكودا” كانت تنوي الالتفاف في المكان المخصص لذلك، كما اصطدمت “بورش” بسيارة ثانية “فوكس واغن” كانت قادمة من الجهة المقابلة.
وفي لحظة وقوع الحادث كان هناك عدد من الأشخاص يقطعون الشارع عبر ممر المشاة، ومن بينهم امرأة تدفع عربة طفلها أمامها. وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، في حين لم تصب المرأة وطفلها بأي أذى.
وأفاد مكتب المدعي العام في موسكو أن المتسبب بالحادث هو سائق “بورش” البالغ من العمر 31 عامًا وكان يقود سيارته في الاتجاه المعاكس.