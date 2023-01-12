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التوأم ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن

نجاح فصل التوأم العراقي عمر وعلي بعد جراحة استغرقت 11 ساعة

2023-01-12 الساعة 10:28
نجاح فصل التوأم العراقي عمر وعلي بعد جراحة استغرقت 11 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، تمكّن الفريق الجراحي المختص، من فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة نفذت على ست مراحل وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

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العملية رقم 54 للبرنامج السعودي

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة، وتعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

التفوق الطبي السعودي

وأضاف: أن البرنامج استطاع خلال 32 عامًا أن يعتني بـ127 توأمًا سياميًّا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، مقدمًا لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الطبي يترجم الشعور الإنساني النبيل للقيادة الحكيمة وحرصها على تقديم الخير للإنسان أينما كان، كما يعكس التفوق الطبي السعودي والذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة ورفع جودته وكفاءته.

شكر وتقدير

ورفع رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على الدعم السخي الذي يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوأم الملتصقة، سائلًا الله أن يمن على التوأم بالشفاء العاجل وأن يعيدهم لبلادهم سالمين.

السفير العراقي يعلق

بدوره ثمن سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن المملكة سباقة في عمل الخير.

وأشاد السفير العراقي بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، معربًا عن سعادته البالغة لرؤية التوأم “عمر وعلي” منفصلين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قيادة المملكة ويجزيها خير الجزاء.

وقدّم والدا التوأم شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما، مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، ومقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهما في المملكة.

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