نجم الشولة آخر المربعانية يبدأ اليوم ويستمر 13 يومًا

قال الباحث في الطقس الإعلامي عبدالعزيز الحصيني: إن آخر نجم من نجوم المربعانية وهو الشولة النجم الثالث يبدأ اليوم الاثنين، ويستمر لـ 13 يومًا.

وتوقع الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، استمرار البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح، خصوصًا كلما اتجهنا شَمَالًا من المملكة، وشمال الوسطى.

آخر موعد لزراعة القمح

وأشار الباحث في الطقس إلى أن ذلك هو آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة، حيث يوافق دخول الشولة هذا العام حالة جوية ممطرة باسم ‫مدرار، وهي الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ.

وتابع: يرافق الحالة الممطرة رياح أصلها قطبي باردة تكون سببًا في استمرار الأجواء الباردة الماطرة على معظم أنحاء المملكة ومعظم دول الخليج مع فرصة لهطل ثلجي على شمال المملكة- إن شاء الله.

استمرار الحالة الماطرة

وتوقع الحصيني استمرار حالة ‫مدرار- إن شاء الله- أيام عدة، متوقعًا كذلك أن تعيش معظم مناطق المملكة ودول الخليج أجواء ماطرة باردة وضباب ونفيض مع أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد وفرصة سيول على معظم مناطق المملكة مبشرًا بها، مع تقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى خصوصًا الشمالية والوسطى.

تسمية الشولة

وذكر أن سبب تسمية الشولة بهذا الاسم، من قول العرب شالت الناقة بذيلها، إذا رفعته، وتقول العرب: إذا طلعت الشولة؛ طال الليل طولة وأعجلت الشيخ البولة واشتدت على العائل العولة، مشيرًا إلى أن من الطيور التي تهاجر القطا المعاعي، النغاقي.