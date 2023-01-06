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بإطلاق 3 رصاصات عليه

نظام الملالي يقتل أحد أعضائه لرفضه قمع وقتل المتظاهرين

2023-01-06 الساعة 8:26
نظام الملالي يقتل أحد أعضائه لرفضه قمع وقتل المتظاهرين
المواطن - فريق التحرير

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قتل نظام الملالي أحد أعضاء فيلق محمد رسول الله، التابع للحرس الثوري، ويدعى قاسم فتح اللهي، لرفضه قمع وقتل المتظاهرين.

قمع المحتجين

ولا زال نظام الملالي مستمرًّا في قمع المحتجين بشتى الوسائل والطرق، في الوقت الذي تتواصل المظاهرات الغاضبة في إيران منذ شهر سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني.

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وقتل قاسم فتح اللهي، يوم الثلاثاء، أمام منزله بإطلاق 3 رصاصات، قبل أن يهرب المهاجم على دراجة نارية.

واشتبهت استخبارات الحرس الثوري في قاسم منذ بضعة أسابيع ووضعته تحت المراقبة، مؤكدة أنه امتنع عن مواجهة المتظاهرين وقمعهم.

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