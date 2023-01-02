نقل نجم مارفل جيريمي رينر للمستشفى في حالة حرجة

تعرض نجم أفلام مارفل الممثل الأميركي، جيريمي رينر، لحادث أثناء قيامه بجرف الثلوج، مما استدعى نقله بالطائرة إلى المستشفى، حيث لا يزال في حالة حرجة.

حالة ممثل هوليوود الصحية

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر لموقع ديدلاين هوليوود، إن الممثل المرشح للأوسكار في حالة حرجة لكنها مستقرة، وذلك بعد الإصابات التي تعرض لها في حادث متعلق بالطقس، وتحديدًا أثناء جرف الثلوج.

وأضاف البيان أن عائلة جيريمي رينر معه الآن، ويتلقى رعاية ممتازة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نجم هوليوود، رينر، 51 عامًا، يمتلك منزلًا في المنطقة القريبة من جبل روز سكي تاهو، على بعد حوالي 25 ميلًا من رينو بولاية نيفادا، وشهدت تلك المنطقة عاصفة شتوية في ليلة رأس السنة، أسفرت عن فقدان الطاقة الكهربائية في نحو 35 ألف منزل.

ترشح جيريمي رينر للأوسكار

ويذكر أن جيريمي رينر ترشح لجائزتي أوسكار، عن دوريه في فيلمي The Hurt Locker وThe Town، كما زادت شعبيته بعد ظهوره بدور البطل الخارق هوك آي، في عدد من سلسلة أفلام مارفل.

وكان رينر قد نشر على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عدة منشورات بشأن صعوبة الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، وهي وجهة تزلج مشهورة عالميًا.

ونشر تغريدة تضمنت صورة لسيارة مدفونة بالثلج، معلقًا عليها بالقول: تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة.