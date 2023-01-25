نونو سانتو: مواجهة النصر قوية ونسعى لحصد كأس السوبر

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو صعوبة مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، متمنيًا التأهل والمنافسة على اللقب.

ويلعب الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

نونو سانتو يؤكد قوة المواجهة

وتحدث نونو سانتو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد، قائلًا: “المباراة قوية وجميعنا نمتلك عناصر مميزة، وبلا شك مباراة مهمة للمنافسة على لقب السوبر السعودي ونحن جاهزين”.

وتابع نونو سانتو: “حللنا النصر جيدًا، تركيزنا كجهاز فني هو خطة المباراة، وكذلك الحالة الفنية لكل لاعب، ولدينا لاعبون لم نتأكد من جاهزيتهم للمباراة، الغياب المؤثر لدينا فقط سويلم المنهالي الذي تعرض لإصابة في تدريبات الأمس”.

تعليق حجازي على المباراة

وفي السياق ذاته، قال قائد فريق الاتحاد، أحمد حجازي: “مباراة مهمة جدًا ونتمنى يكون لنا الأفضلية ونصل إلى النهائي، ونحقق لقبًا جديدًا للنادي لم يسبق له التتويج به”.

وأضاف: “لدينا مدرب كبير وإدارة هدفها تحقيق البطولات، وبطولة كأس السوبر السعودي مهمة، ولكنها ليست بأهمية الدوري والكأس، وتحقيقها سيمنحنا دافعًا لبقية البطولات”.

واختتم أحمد حجازي تصريحاته قائلًا: “رونالدو واحد من أعظم اللاعبين، وإضافة لفريق النصر وللدوري السعودي، ولكن المواجهة غدًا بين الاتحاد والنصر”.