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في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي

هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون

2023-01-22 الساعة 7:29
هاتريك هالاند يُهدي النقاط الـ3 لـ مان سيتي ضد وولفرهامبتون
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد بفوز كبير لـ مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد وولفرهامبتون

ومع بداية المباراة، ضغط مانشستر سيتي بكل قوة محاولًا إحراز الهدف الأول، حيث نجح النرويجي إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الأربعين من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين.

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وفي بداية الشوط الثاني، سجل هالاند الهدف الثاني له ولـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب هالاند الذي سجل ” هاتريك” في الدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

مان سيتي ضد وولفرهامبتون

السيتي يؤمن الوصافة

ولم تتغير نتيجة مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون، ليحقق مانشستر سيتي الفوز بثلاثية دون رد ويُصبح رصيده 45 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نادي آرسنال المتصدر.

أما فريق وولفرهامبتون فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند - مان سيتي ضد وولفرهامبتون

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بلقاء مرتقب بين فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد بعد قليل حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات.

وكانت الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي بدأت أمس، بتعادل سلبي بين ليفربول وتشيلسي، أما أستون فيلا ففاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، وست هام يونايتد فاز على إيفرتون بهدفين دون رد، بينما تعادل ليستر سيتي مع برايتون بهدفين لكل فريق، بينما تعادل بورنموث مع فريق نوتنجهام فورست بهدف لكل فريق، أما كريستال بالاس فتعادل بدون أهداف مع نادي نيوكاسل يونايتد.

مان سيتي ضد وولفرهامبتون

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