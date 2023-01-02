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قصف كييف

هجمات روسية أوكرانية متبادلة بالطائرات المسيرة

2023-01-02 الساعة 8:53
هجمات روسية أوكرانية متبادلة بالطائرات المسيرة
المواطن - فريق التحرير

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شهد صباح اليوم الاثنين هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة، أسقطت إحداها على حي ديسنيانسكي، فيما ألحقت مسيرة أوكرانية أضرارًا بمنشأة للطاقة في منطقة بريانسك الروسية.

قصف العاصمة

وواصلت روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد، بينما ذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرة مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارًا بمنشأة لإمداد الطاقة في منطقة بريانسك الروسية.

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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، صباح اليوم الاثنين، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على حي ديسنيانسكي في كييف وإصابة شخص.

طائرة مسيرة

وأوضح رئيس البلدية، أن حطام طائرة مسيرة سقط على المنطقة الشمالية الشرقية بالعاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى إصابة شخص.

وقالت القيادة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في شرق البلاد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد فوق منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

انفجارات

ونقلت وسائل إعلام روسية عن سماع دوي انفجارات في منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة كييف.

وقال عضو الإدارة الإقليمية لزابوريجيا، فلاديمير روغوف عبر حسابه بلغرام، إنه سمع دوي انفجارات في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي. أبلغ المواطنون عن ثلاثة انفجارات على الأقل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، عن تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية، مشيرة إلى أنه تم كذلك تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.

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