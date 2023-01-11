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بعد حديث صحيفة بلجيكية عن الأمر

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا

2023-01-11 الساعة 11:48
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا
المواطن - محمد سمعه

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نفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رحيله عن الأخضر لتدريب المنتخب البلجيكي بعد تحدث أنباء في الساعات القليلة الماضية عن الأمر.

تعليق هيرفي رينارد

وغرد رينارد قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الأنباء التي تحدثت عن رحيلي لتدريب المنتخب البلجيكي، غير صحيحة”.

وكانت صحيفة Nieuwsblad البلجيكية الشهيرة قالت أمس الثلاثاء: “هيرفي رينارد الذي قاد المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهزم بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، مرشح لتدريب منتخبنا الوطني، رينارد مرتبط بعقد مع المنتخب السعودي، لكنه لن يمانع تدريب منتخبنا الوطني”.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ليس متحمسًا لتعيين الفرنسي تيري هنري لتدريب المنتخب الأول بعد رحيل مارتينيز.

ويبحث الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تعيين مدرب للمنتخب الأول بعد رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي تولى مؤخرًا تدريب المنتخب البرتغالي.

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