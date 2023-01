هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا

نفى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رحيله عن الأخضر لتدريب المنتخب البلجيكي بعد تحدث أنباء في الساعات القليلة الماضية عن الأمر.

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false.

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 11, 2023