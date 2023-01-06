واتساب يوفر ميزة العمل حال انقطاع الإنترنت

وفر تطبيق واتساب ميزة جديدة تتيح لمستخدميه استمرار عمل التطبيق حال انقطاع الإنترنت، وذلك من خلال خوادم “بروكسي”.

خوادم بروكسي

خوادم بروكسي أصبحت بوابات وسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت، حال إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها.

وبحسب “سكاي نيوز” يمكن لمستخدمي واتساب ومن خلال إعدادات التطبيق، إدخال اسم الخادم الوكيل، واستخدامه للوصول إلى الإنترنت.

كيف يتم تفعيل الخدمة؟

1 – التوجه إلى إعدادات أو Settings.

2 – النقر على “التخزين والبيانات” أو “Storage and Date” .

3ـ الدخول على “إعدادات البروكسي” أو “Proxy Settings” لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل.

بعد ذلك سيوفر التطبيق الاتصال اللازم بين المستخدم والموقع الإلكتروني أو الخدمة التي يرغبون في الوصول إليها.