والد التوأم السيامي العراقي: اقتربنا من تحقيق الحلم

عبر والد التوأم السيامي العراقي علي وعمر عن سعادته وتفاؤله بالنتائج التي وصل إليها الفريق الطبي، بعد عملية الفصل التي أجريت لهما في 12 يناير، واستغرقت 11 ساعة ونفذت عبر 6 مراحل وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين.

استقرار الحالة

وقال محمد القرموطي والد التوأم لقناة “العربية”: “كنت أعيش مع زوجتي على أمل فصل أبنائي، وبعد العملية كنت في راحة نفسية، حيث لاحظنا التحسن الصحي مما زاد فينا التفاؤل بمسيرة العلاج حتى استقرت حالتهما”.

وأضاف: “نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، وشكري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللمملكة حكومة وشعبًا”.

كما قدم الشكر إلى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والكادر الطبي، الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة البحث عن طريق الوصول إلى المملكة وإجراء عملية الفصل، والتي تمت من خلال تواصل أحد الأطباء العراقيين مع الربيعة، مؤكدًا أن الاستجابة كانت سريعة، وتم بحمد الله إنهاء الإجراءات والنقل في وقت قياسي، وإجراء العملية والاقتراب من حلم الشفاء.

المؤشرات الحيوية طبيعية

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الربيعة استقرار حالة التوأم السيامي عمر وعلي بعد 12 يومًا من إجراء عملية فصلهما، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات الحيوية للتوأم طبيعية.

وأشار إلى أنه تم البدء بالرضاعة عن طريق الأنبوب، وصارا يتفاعلان بشكل اعتيادي مع والديهما ولا توجد علامات مقلقة للفريق الطبي.

وأوضح الربيعة أنه سوف يتم نقل التوأمين من غرفة العناية المركزة إلى جناح الأطفال خلال يومين، مما يؤكد تحسن حالتهما الصحية، متوقعًا أن يتم رفع الأنابيب التي وضعت لإخراج الإفرازات تحت الجلد، وكذلك الأنابيب التي وضعت لإخراج عصارة الصفراء من التوأم “علي” خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يمكث التوأم في المستشفى ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يقرر الفريق الطبي إمكانية خروجهما من المستشفى لمتابعة علاجهما من مسكنهما.