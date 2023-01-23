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إطلاق وحدات بـ 3 مدن قريبًا

وزير الإسكان: أسعار العقار مبالغ فيها

2023-01-23 الساعة 4:03
وزير الإسكان: أسعار العقار مبالغ فيها
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المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن “أسعار العقار أصبحت مبالغًا فيها، لذلك نحن بحاجة إلى طرح وحدات أكبر للأهالي”.

طرح وحدات سكنية

وأوضح الحقيل خلال كلمته في إحدى جلسات منتدى مستقبل العقار، أن السوق السعودي يحتاج إلى عدد أكبر في العرض، لافتًا إلى أنه اليوم ومع انطلاق مشاريع كثيرة في الرؤية، نجد أن حجم المقاولين لا يمكن أن يغطي الطلب الكبير.

وأشار إلى أن المملكة بحاجة إلى طرح وحدات أكبر في الرياض والدمام وجدة وذلك مع ارتفاع أسعار العقارات التي أصبحت مبالغًا فيها.

وأكد أن القيادة دعمت الوزارة بعدد كبير من الأراضي التي سيتم إطلاقها قريبًا لوصولها إلى المواطنين خاصة المسكن الأول بجودة وسرعة كبيرة.

انعقاد منتدى مستقبل العقار

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، دشن اليوم النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي انعقاد منتدى مستقبل العقار بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.

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