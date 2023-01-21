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خلال جولة ميدانية على مشروعات المنظومة

وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة بالطائف

2023-01-21 الساعة 9:25
وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة بالطائف
المواطن - واس

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تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، سير أعمال المرحلة الأولى في المحطة المستقلة للمياه المعالجة، كما تفقَّد متنزهي سيسد وسهل الركبة، وذلك خلال جولة ميدانية على مشروعات المنظومة بمحافظة الطائف.

شرح المحطة

واستمع معاليه خلال جولته، إلى شرح عن المحطة ومكوناتها ومميزاتها التي من المتوقع أن تعالج في المرحلة الأولى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، على أن تبدأ المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات الاستخدام، حيث سيضاف لقدرتها الاستيعابية 170 ألف متر مكعب أخرى لتصل إلى معالجة 270 ألف متر مكعب يوميًّا، وذلك ضمن خططها التوسعية.

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إنتاج الكهرباء

وسيسهم المشروع في إنتاج 30% من استهلاك المحطة للكهرباء داخل المحطة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة الى تحقيق نسبة 50% من المحتوى المحلي في مرحلة التنفيذ، والوصول إلى نسبة 70% خلال مرحلة التشغيل، ويعد المشروع أول المشاريع المنجزة ضمن حزمة مهمة من مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه التي اعتمدتها الشركة السعودية لشراكات المياه وتشرف على إنشائها، ويمثل ذلك تعاونًا ناجحًا بين القطاعين العام والخاص، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تفقَّد مشروع تشجير متنزه الطائف الوطني بسيسد الذي تمت زراعته بـ 150 ألف شتلة، ووقف على أعمال تطوير متنزه سهل الركبة.

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