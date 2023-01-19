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موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل

2023-01-19 الساعة 10:51
وزير الخارجية: إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية: إن إقامة دولة فلسطينية شرط مسبق لإقامة علاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريحاته لوكالة بلومبيرج، وفقًا لخبر عاجل على قناة العربية.

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موقف المملكة ثابت

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الثابت بشأن القضية الفلسطينية، وذلك خلال رده على سؤال بشأن اتفاقيات أبراهام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر السياسات العالمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحسب مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ردّ الأمير فيصل بن فرحان على سؤال حول “اتفاقيات أبراهام”، قائلًا: “ما السؤال؟”، ليجيب عليه المحاور: “ما الجواب؟”.

وعليه، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: “جوابنا واضح وهو دولة فلسطينية”.

دعم دائم

ودائمًا ما تجدد المملكة التأكيد على موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية بمختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، حيث لا تزال القضية الأولى للمملكة.

وتشير المملكة أيضًا إلى أنها لم ولن تتوانى في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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