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أكد أن هناك محاولة لإيجاد طريقة للحوار مع إيران

وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق

2023-01-17 الساعة 5:43
وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، موضحًا أن أوبك + واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

نمو الاقتصاد

ووفقًا لقناة “العربية”، أضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته بجلسة بعنوان “إبقاء مضاءة وسط التصدع الجيوسياسي” بمنتدى دافوس الاقتصادي، أن المملكة مع التحول للطاقة النظيفة لكن هذا الأمر سيستغرق عقودًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون الأسرع نموًا هذا العام.

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أمريكا وإيران

وتابع وزير الخارجية أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني الاتفاق في كل شيء، حيث نحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية.

ولفت إلى أن التركيز على التنمية إشارة قوية لإيران بأن هناك مسارات للاتفاق، موضحًا أن تم التواصل مع طهران وهناك محاولة لإيجاد طريقة للحوار.

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