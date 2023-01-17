أمير الباحة يحث على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بالمنطقة اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية وزير الخارجية: المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة وأوبك+ واجهت تقلبات السوق وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين المنتدى السعودي للإعلام يؤكد أهمية الإعلام في المجتمعات الإنسانية المريسل يكشف خليفة رامون دياز المتوقع في الهلال تحويل مؤسسة الحبوب لهيئة عامة يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي فريق جراحي بمركزي جازان ينهي معاناة أربعيني من تدفق اللعاب اللإرادي
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، موضحًا أن أوبك + واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.
ووفقًا لقناة “العربية”، أضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته بجلسة بعنوان “إبقاء مضاءة وسط التصدع الجيوسياسي” بمنتدى دافوس الاقتصادي، أن المملكة مع التحول للطاقة النظيفة لكن هذا الأمر سيستغرق عقودًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون الأسرع نموًا هذا العام.
وتابع وزير الخارجية أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لا يعني الاتفاق في كل شيء، حيث نحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية.