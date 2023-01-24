Icon

الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين Icon منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن Icon بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء Icon تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج Icon طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم Icon الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة Icon جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين Icon أغرب عملية سرقة في 2023 Icon وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية Icon الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ212 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
عقب ثاني حادثة لإهانة القرآن الكريم

وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية

2023-01-24 الساعة 9:20
وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء من النور والهدى، واصفًا حادثة حرق وتمزيق القرآن الكريم بالمستفزة والمستنكرة وتقوض الجهود الدولية الرامية لنبذ الكراهية والعنف.

لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر جاء فيها: تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء به من النور والهدى والدعوة لنبذ الكراهية.

قد يهمّك أيضاً
Img

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا

Img

التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن

وأضاف آل الشيخ: وما يشهده العالم من أحداث مستفزة يقوم بها بعض المتطرفين والعنصريين مستنكرة من جميع العقلاء، وتسعى لتقويض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف الذي يهدد الأمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة