وزير الشؤون الإسلامية: حرق القرآن مستفز ويقوض جهود نبذ الكراهية

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء من النور والهدى، واصفًا حادثة حرق وتمزيق القرآن الكريم بالمستفزة والمستنكرة وتقوض الجهود الدولية الرامية لنبذ الكراهية والعنف.
جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر جاء فيها: تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسكًا به وبما جاء به من النور والهدى والدعوة لنبذ الكراهية.
وأضاف آل الشيخ: وما يشهده العالم من أحداث مستفزة يقوم بها بعض المتطرفين والعنصريين مستنكرة من جميع العقلاء، وتسعى لتقويض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف الذي يهدد الأمن.