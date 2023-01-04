وزير الشؤون الإسلامية: لماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟!

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دعا د. عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى حسن الخلق ونبذ الشقاق والخلاف والغيبة والنميمة.
وقال آل الشيخ ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصلي مع بعض ثم نصلي على بعض فلماذا نحقد على بعض ويغتب بعضنا بعضاً؟”.
وأضاف “سنعيش مرة واحدة على هذه الأرض، إذا أخطأت اعتذر وإذا فرحت عبر لا تكن معقداً والأهم لا تكره ولا تحقد ولا تحسد، فربما تأتيك دعوة من قلب أحدهم لا تُرد وكن جميل الخُلق تهواك القلوب”.
وتفاعل المغردون مع تغريدة وزير الشؤون الإسلامية، حيث علق عبداللطيف بن عبدالصمد الكاتب بقوله : “جزاكم الله خيرا يا معالي الوزير، أسأل الله أن يؤلف بين قلوب الإخوة السلفيين ويجمع بين قلوبهم ويزيل عنهم الحقد والحسد والبغضاء والتكبر”.
وقال د. محمد يوسف حافظ أبو طلحة “نصيحة قيمة ينبغي تطبيقها في الحياة العملية بكل عناية، جزى الله معاليه على مثل هذه التوجيهات”.