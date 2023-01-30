وزير الطاقة: لدينا مشاريع قيد التطوير ونعمل على زيادة إنتاج الغاز والنفط

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قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن هناك العديد من المشاريع قيد التطوير حالياً.
#Saudi Minister of Energy HRH Prince Abdulaziz bin Salman at #iktva2023: “we are no longer going to build any future power generation without carbon capture with it”.#EKHNews_EN pic.twitter.com/G5AGjlib8lقد يهمّك أيضاً
— AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) January 30, 2023
وأضاف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في معرض اكتفاء 2023، عن عزم المملكة زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بشكل كبي، وزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60% تقريباً.
وأضاف وزير الطاقة ، مضيفا أنه جار العمل على إضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.
ولفت إلى أن استثمارات المملكة للاعتماد على الطاقة النظيفة ستزيد بحلول عام 2030 على تريليون ريال، بجانب توسيع وتحديث شبكة نقل وتوزيع الطاقة بإضافة 66 ألف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة، و290 ألف كيلومتر من شبكة التوزيع.