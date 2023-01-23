Icon

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14 Icon فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب  Icon الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى Icon وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة Icon إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش Icon مواطنان في قبضة الأمن لنقلهما 11 مُخالفة لنظام الحدود Icon توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن Icon لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا Icon ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكون صادرة من كتابة العدل أو الموثق المرخص

وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة

2023-01-23 الساعة 4:57
وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن أي وثيقة عقارية صادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف الصمعاني، خلال كلمته بمنتدى مستقبل العقار، أنه لا يوجد حاليًا وفق الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل أي صك موقوف، ضمن هذا التحديث.

ولفت إلى ضرورة مراعاة أن تكون التشريعات بشكل عام متنوعة تراعي طبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك.

العدالة الوقائية

وأضاف الصمعاني، أن مبادرة “العدالة الوقائية” تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء.

ولفت إلى أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية عززت موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم