كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة الـ14 فوضى في مطار هيثرو بعد إلغاء 100 رحلة بسبب الضباب الاتحاد يحلم بحصد كأس السوبر السعودي للمرة الأولى وزير العدل: الوثيقة العقارية لها الحجية المطلقة إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش مواطنان في قبضة الأمن لنقلهما 11 مُخالفة لنظام الحدود توقعات بعاصفة شتوية طويلة التأثير الأسبوع المقبل وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن لافروف: أمريكا تعدت الخطوط الحمراء والحرب مع الغرب أصبحت واقعًا ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن أي وثيقة عقارية صادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.
فيديو | وزير العدل وليد الصمعاني: الوثيقة العقارية الصادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/vYe4LAjNUBقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف الصمعاني، خلال كلمته بمنتدى مستقبل العقار، أنه لا يوجد حاليًا وفق الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل أي صك موقوف، ضمن هذا التحديث.
ولفت إلى ضرورة مراعاة أن تكون التشريعات بشكل عام متنوعة تراعي طبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك.
وأضاف الصمعاني، أن مبادرة “العدالة الوقائية” تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء.
ولفت إلى أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية عززت موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.