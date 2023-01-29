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لتعزيز جودة خدمة المتقاضين وحماية حقوقهم

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية

2023-01-29 الساعة 2:00
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة “تحضير أطراف الدعوى” للجلسات المرئية عبر التقاضي الإلكتروني، وذلك لتعزيز جودة خدمة المستفيدين وحماية حقوق المتقاضين.

موعد الجلسة للمتقاضين

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستعمل عبر إرسال رسالة نصية SMS بموعد الجلسة للمتقاضين، ليقوموا بتسجيل الدخول عبر بوابة ناجز، ثم الدخول على تبويب “القضاء” ثم اختيار القضية والدخول على الجلسة، ثم تسجيل الحضور والحصول على رابط الجلسة، والذي سيتاح فقط عند إتمام عملية تسجيل الحضور.

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تسجيل الحضور للجلسة

وبينت الوزارة أنه يمكن تسجيل الحضور للجلسة قبل موعد انعقادها بـ 15 دقيقة ولن يسمح بالدخول قبل هذه الفترة، كما يمكن تسجيل الحضور للأطراف المسجلين في القضية، ولا يمكن إلغاء الحضور بعد تأكيد التحضير عبر بوابة ناجز.

وأكدت وزارة العدل مضيها نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية والتي بلغت أكثر من 150 خدمة متاحة الآن من خلال بوابة “ناجز” على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع؛ بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 

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