وظائف بجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم

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أعلنت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية توفر وظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُمثل خدمة العملاء.
– مساعد إداري.
– مدير الموارد البشرية.
– مدير البرامج والمشاريع.
– مساعد إداري التنفيذي.
– كاتب المحتوى.
– مصمم الجرافيك.
– مصور فيديو غرافي.
– أخصائي الجودة.
– أخصائي الحوكمة.
– أخصائي تنمية الموارد المالية.
– أخصائي التسويق.
– أخصائي أعلامي.
– الباحث الاجتماعي.
التفاصيل:
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الطلبات:
– مشهد الإعاقة.
– نموذج الأعمال.
– السيرة الذاتية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]