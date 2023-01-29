وظائف بجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم

أعلنت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية توفر وظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُمثل خدمة العملاء.

– مساعد إداري.

– مدير الموارد البشرية.

– مدير البرامج والمشاريع.

– مساعد إداري التنفيذي.

– كاتب المحتوى.

– مصمم الجرافيك.

– مصور فيديو غرافي.

– أخصائي الجودة.

– أخصائي الحوكمة.

– أخصائي تنمية الموارد المالية.

– أخصائي التسويق.

– أخصائي أعلامي.

– الباحث الاجتماعي.

التفاصيل:

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الطلبات:

– مشهد الإعاقة.

– نموذج الأعمال.

– السيرة الذاتية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]