وظائف بشركة المواصلات العامة برواتب تصل لـ 7550 ريالاً

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أعلنت شركة المواصلات العامة توفر وظائف إدارية (رجال / نساء) بمدينة الرياض، من حملة (الثانوية فأعلى)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- وظائف إدارية وتسويق.
2- وظائف مبيعات.
المزايا والحقوق الوظيفية:
1- راتب شهري من 5,800 إلى 7,550 ريالاً.
2- تأمين طبي.
3- إجازات سنوية.
4- دورات تدريبية على خدمة العملاء.
1- الشهادة الثانوية.
2- إتقان اللغة الإنجليزية.
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