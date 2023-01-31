وظائف بشركة المواصلات العامة برواتب تصل لـ 7550 ريالاً

أعلنت شركة المواصلات العامة توفر وظائف إدارية (رجال / نساء) بمدينة الرياض، من حملة (الثانوية فأعلى)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.