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وظائف بشركة المواصلات العامة برواتب تصل لـ 7550 ريالاً

2023-01-31 الساعة 11:46
وظائف بشركة المواصلات العامة برواتب تصل لـ 7550 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المواصلات العامة توفر وظائف إدارية (رجال / نساء) بمدينة الرياض، من حملة (الثانوية فأعلى)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- وظائف إدارية وتسويق.
2- وظائف مبيعات.

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المزايا والحقوق الوظيفية:

1- راتب شهري من 5,800 إلى 7,550 ريالاً.
2- تأمين طبي.
3- إجازات سنوية.
4- دورات تدريبية على خدمة العملاء.

الشروط:

1- الشهادة الثانوية.
2- إتقان اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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