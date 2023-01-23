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وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط

2023-01-23 الساعة 2:01
وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة

1- اختصاصي التخدير

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إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

المؤهلات والمتطلبات:

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي ، أو المؤهلات الطبية الكندية أو ما يعادلها معترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية:
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

2- اختصاصي أنف و أذن و حنجرة Medical E.N.T (الخدمة المدنية)

المؤهلات و المتطلبات:

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي ، أو المؤهلات الطبية الكندية أو ما يعادلها معترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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