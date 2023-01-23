وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة

1- اختصاصي التخدير

المؤهلات والمتطلبات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي ، أو المؤهلات الطبية الكندية أو ما يعادلها معترف بها دوليًا.

الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية:

الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

2- اختصاصي أنف و أذن و حنجرة Medical E.N.T (الخدمة المدنية)

المؤهلات و المتطلبات:

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي ، البورد العربي ، البورد الأمريكي ، أو المؤهلات الطبية الكندية أو ما يعادلها معترف بها دوليًا.

الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).