وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- اختصاصي التخدير
المؤهلات والمتطلبات:
2- اختصاصي أنف و أذن و حنجرة Medical E.N.T (الخدمة المدنية)
المؤهلات و المتطلبات:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).