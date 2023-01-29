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وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات

2023-01-29 الساعة 11:21
وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدارس نور القرآن الأهلية بالمدينة المنورة التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، عن حاجتها لمعلمين في بعض التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- معلم قرآن كريم ودراسات إسلامية.
2- معلم رياضيات.

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الشروط المطلوبة:

1- سعودي الجنسية.
2- تخصص القـرآن يشترط أن يكون حافظاً للقرآن وحاصلاً على إجازة.
3- لديه خبرات تعليمية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

 

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