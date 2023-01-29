وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات

أعلنت مدارس نور القرآن الأهلية بالمدينة المنورة التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، عن حاجتها لمعلمين في بعض التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.