وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت مدارس نور القرآن الأهلية بالمدينة المنورة التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، عن حاجتها لمعلمين في بعض التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- معلم قرآن كريم ودراسات إسلامية.
2- معلم رياضيات.
1- سعودي الجنسية.
2- تخصص القـرآن يشترط أن يكون حافظاً للقرآن وحاصلاً على إجازة.
3- لديه خبرات تعليمية.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.