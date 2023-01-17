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وظائف شاغرة بشركة المدفوعات السعودية

2023-01-17 الساعة 10:51
وظائف شاغرة بشركة المدفوعات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية، التابعة لـ البنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المدفوعات السعودية

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس حلول/ البرمجة والأنظمة.

– محلل أول شهادات منتجات الدفع.

– محلل أول التكامل.

– أخصائي تنفيذ استمرارية الأعمال.

– مدير إدارة الكفاءة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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