وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول إدارة المشاريع.
– مدير البنية التحتية.
– مساعد مدير التأجير.
– مساعد مدير إدارة الممتلكات.
وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)