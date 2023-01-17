Icon

حقيقة صورة الفندق المعلق على صخرة بإيطاليا Icon تغيير ملعب مباراة ضمك والفتح Icon علاج جديد وواعد لاضطراب وراثي قاتل يصيب الكبد Icon سبب تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي لـ الأهلي Icon مشرف الغامدي يفوز بتذكرة فوق الخيال Icon كلب يعض فنانة مصرية بالشارع Icon أبطال كأس السوبر الإيطالي قبل مباراة الأربعاء Icon حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين Icon ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات Icon مسلي آل معمر يحسم مصير أوسبينا بعد إصابته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

2023-01-17 الساعة 11:36
وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف.

تفاصيل وظائف معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

أبرز الأسباب وراء عدم اجتياز المقابلة الشخصية

Img

مسلح يقتحم أحد أكبر متاجر أمريكا ويهدد بطعن الزبائن

– اخصائي أول الميزانية والرقابة المالية.

– جيولوجي أول.

– جيولوجي رئيسي.

– أخصائي رئيسي/ التدريب.

– مدير قسم السلامة والإنتاج.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...
الرياضة

أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض...

الرياضة
3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة
الرياضة

3 عرب بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الرياضة
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
الرياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

الرياضة
توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا
السعودية اليوم

توقعات بأجواء مربعانية معتدلة نسبيًا

السعودية اليوم
انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون
العالم

انطلاق قمة بغداد بالأردن بحضور ماكرون

العالم
المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...
أخبار رئيسية

المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة في قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة في قطار سار

وظائف
التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم
السعودية اليوم

التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

السعودية اليوم