وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– اخصائي أول الميزانية والرقابة المالية.
– جيولوجي أول.
– جيولوجي رئيسي.
– أخصائي رئيسي/ التدريب.
– مدير قسم السلامة والإنتاج.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)