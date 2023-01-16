وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مشتريات (الرياض).
– أخصائي أول ضمان الأعمال (الرياض).
– محاسب مشروع أول (الرياض).
– مبرمج أنظمة الإمداد (الرياض).
– فني دعم/ معدات (الظهران).
– مدرب عمليات ميداني (الدمام).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)