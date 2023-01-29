وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء وظائف شاغرة في شركة Halliburton عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل! منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا
أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول خدمات مكاتب.
– مدير أمن تقنية المعلومات.
– مدير تطوير التطبيقات.
– منسق إداري.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)