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وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية

2023-01-29 الساعة 8:05
وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول خدمات مكاتب.

– مدير أمن تقنية المعلومات.

– مدير تطوير التطبيقات.

– منسق إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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