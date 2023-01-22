وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الشراكات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير رئيسي/ الشراكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة عامة، اتصالات، علاقات عامة)، أو ما يعادلها.
– أخصائي رئيسي/ الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)