وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين الاتحاد الأكثر حضورًا جماهيريًا هذا الموسم وظائف شاغرة في شركة الفنار الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة رازوفيتش: نعرف الهلال جيدًا ونسعى لحصد اللقب حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء روسيا: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس دياز: مررنا بفترة صعبة ونسعى لتجاوز الفيحاء 31 يناير آخر موعد للتقديم في المسابقة العالمية عطر الكلام الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4 مليارات ريال
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إدارة الوقت.
– مهندس مراقبة الجودة.
– مراقب مالي.
– محاسب عام.
– مستشار وظيفي أول.
– مهندس الروبوتات والتشغيل الآلي.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)