وظائف شاغرة في شركة علم

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أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة عِلم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير/ مطور جافا: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار أول/ مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر)، أو تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)