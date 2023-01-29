وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الطيران)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف محركات الطائرات

وبيّنت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تصليح.

– مهندس عمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)