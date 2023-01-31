وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الطبية الحيوية).
– ممثل خدمات المرضى: شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– مخطط مخزون المواد: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، الصيدلة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)