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وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

2023-01-29 الساعة 6:51
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير العقود والمشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الخدمات اللوجستية، أو إدارة الأعمال).

– مشرف منشأة: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2023م.غرة

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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