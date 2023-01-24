أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع السعودية تتغلب على بريطانيا في مجال الرعاية الصحية للمرأة رابط التسجيل في دوري المدارس لـ البنين وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطات لهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية الجماهير: تغيير ناقل دوري روشن مطلب تركي الفيصل: الدبلوماسية الشعبية أداة اتصال عصرية مع شعوب العالم إسبانيا تغرم شركة توصيل طلبات 62 مليون دولار الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول توظيف.
– أخصائي أول إدارة المشتريات.
– خبير رئيسي تخطيط الخدمة.
– أخصائي رئيسي تحليلات المخاطر.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)