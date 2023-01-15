وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إداري نظم (للجنسين).

– مهندس أول أجهزة (للجنسين).

– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين/ للرجال).

– حرفي في الورشة (عدد 3 وظائف/ للرجال).

– كبير الميكانيكيين (للرجال).

– أمين مستودع (للرجال).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)