كلب يطلق الرصاص على صياد أمريكي ويقتله ساعات تفصلنا عن راتب يناير 2023 موعد مباراة نيوكاسل ضد ساوثهامبتون وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو لقطات لجريان السيول بعد الأمطار الغزيرة في القصيم انضمام أكرم عفيف لـ النصر يهدد تواجد عبدالرحمن غريب أرقام أوجستين روسي تُطمئن جماهير النصر كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 6 مدن Justin Roiland يواجه تهمة الاعتداء والعنف الأسري
أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الإطفاء.
– مشغل غرفة الإنذار.
– مدير طاقم مكافحة الحرائق.
– مدير التدريب.
– مدير إدارة محطة الإطفاء.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)