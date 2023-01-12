وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وتعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني/ كهربائي.

– مستشار البيئة والصحة والسلامة.

– مدرب مهارات لغة إنجليزية.

– مدرب رياضيات.

– مشرف منشأة.

– مسؤول التوظيف.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)