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وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة نوماك

2023-01-30 الساعة 3:45
وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة نوماك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، والشعيبة، وجدة، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مناوب/ الطاقة الشمسية الكهروضوئية (أملج).

– سكرتير ومراقب وثائق (للنساء/ الشعيبة).

– موظف موارد بشرية (عدد وظيفتين/ جدة).

– مشغل ميداني حراري/ بخاري (عدد وظيفتين/ رابغ).

– فني كهربائي (الشعيبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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