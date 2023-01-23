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وظائف صحية وإدارية شاغرة بشركة النهدي

2023-01-23 الساعة 6:00
وظائف صحية وإدارية شاغرة بشركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– صيدلي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– صيدلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– مدير تسويق العلامة الخاصة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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