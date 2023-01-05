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لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر تمهير

وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

2023-01-05 الساعة 12:49
وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم و البكالوريوس فأعلى (للجنسين)، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات الإدارية المطلوبة :

(الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – English – إدارة الأعمال – السكرتارية).

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التخصصات الطبية المطلوبة :

(العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض) .

الشروط العامة:

  •  ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
  • ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مزايا تمهير:

  • مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.
  • مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.
  • تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
  • دورات تدريبية إلكترونية.
  • شهادة خبرة من (هدف).

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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