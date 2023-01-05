وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم و البكالوريوس فأعلى (للجنسين)، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
(الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – English – إدارة الأعمال – السكرتارية).
التخصصات الطبية المطلوبة :
(العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض) .
مزايا تمهير:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).